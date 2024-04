Lunedì 22 alle 20,20 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) «Cortesie per gli ospiti», il celebre reality show tutto italiano che tiene incollati allo schermo, da vent’anni, migliaia di telespettatori e consiste nell’accogliere a casa, nel miglior modo possibile, gli ospiti e i giudici del programma, arriva nella BAT.

La puntata – condotta dai tre giudici, lo chef Roberto Valbuzzi, l’esperta di galateo Csaba dalla Zorza e l’influencer Tommaso Zorzi, giudicheranno l’ospitalità di due cugini canosini, Donato Grumo, assistente notarile e Antonella Santarelli, assistente legale e dei coniugi andriesi, Savino Leonetti (insegnante) e Alessandra Di Renzo (logopedista).

La sfida? Essere ospitali, conquistare giudici e ospiti con i propri piatti, dare un tema alla cena, eccellere nella cura della tavola, ma come ogni reality che si rispetti la personalità dei concorrenti giocherà un ruolo fondamentale. La redazione ha infatti voluto giocare sul far partecipare due coppie energiche e spigliate che di certo non le mandano a dire.

I vincitori, il tema della cena e il menù non possono essere rivelati prima della messa in onda, ma sulla tavola delle due coppie non mancheranno senz’altro la tradizione e l’originalità che contraddistingue la provincia.