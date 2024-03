Spaventoso incendio avvenuto nella tarda mattinata di oggi ad Andria. Le fiamme hanno avvolto un camion parcheggiato sul ciglio della strada, in viale Gramsci, nei pressi della villa comunale. Il rogo ha provocato anche diverse esplosioni. Sul posto i Carabinieri che hanno bloccato il traffico. Al lavoro i Vigili del Fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme. Avviati accertamenti per risalire alle cause del rogo. In base a quanto emerso, il camion proveniva da Roma ed il conducente ha abbandonato il mezzo appena ha notato la fuoriuscita di fumo. Trasportava generi alimentari. Sotto shock l’autotrasportatore.