Nuova convocazione del Consiglio Comunale per lunedì 18 marzo alle ore 16. Il presidente Giovanni Vurchio, dopo la conferenza dei capigruppo dell’11 marzo, ha ritenuto di dover convocare la massima assise sui seguenti temi: in apertura interrogazioni e interpellanze, in particolare su ciclovia urbana, affidamento del servizio per il rilascio dei libretti UMA (entrambe presentate dal consigliere Andrea Barchetta – Fratelli d’Italia;), nonché incentivazione della mobilità sostenibile (presentata dal Consigliere Donatella Fracchiolla – Forza Italia). A seguire, la discussione del Regolamento Comunale per la gestione del Centro Comunale di raccolta dei rifiuti differenziati, nonché del Regolamento per la tutela igienico-sanitaria nella gestione dei rifiuti e dei servizi di igiene urbana del Comune di Andria.

Altro punto all’ordine del giorno è il Progetto di ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso da “edificio scolastico-scuola superiore dell’obbligo” a “edificio per residenza sociosanitaria”, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, con riferimento all’ex istituto scolastico delle suore Betlemite in via Pendio San Lorenzo. Infine, torna in aula, dopo il rinvio della scorsa seduta per l’approfondimento e la condivisione con i partiti di minoranza, anche la discussione sul disegno di legge sull’autonomia differenziata delle regioni presentato dai Gruppi Consiliari: PD – ANDRIALAB3 – ABC – FUTURA. I lavori saranno resi pubblici con trasmissione integrale in diretta streaming.