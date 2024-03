“Godere di una buona salute mentale è condizione per esercitare liberamente i diritti fondamentali della persona”. A pronunciarsi sul delicato tema della salute mentale è stata addirittura la massima carica dello Stato. Mattarella, infatti, pochi mesi fa è intervenuto su una questione che in Italia ha ormai numeri importanti: ogni anno si spendono 400 milioni di euro in antidepressivi e 160 milioni per antipsicotici (Rapporto Salute Mentale 2022).

Numeri determinati dalla difficoltà di accesso ai percorsi di cura o supporto psicologico: se i farmaci prescritti per acclarata patologia mentale hanno sempre un costo proporzionale al reddito, così non è per le sedute di psicoterapia, i cui costi elevati sono interamente sostenuti dai pazienti nella maggior parte dei casi. Nel 2023 il bonus psicologo ha sancito l’importanza della salute mentale nel dibattito pubblico e politico, ma ha risposto solo alle necessità di 1 persona su 10. La buona notizia è che dal 18 marzo prossimo sarà possibile fare nuova richiesta per il bonus psicologo, ma è plausibile che anche in questa occasione le domande superino i fondi a disposizione.

Per questo, l’associazione di promozione culturale CapitalSud, ente gestore del centro Officina San Domenico, ha fatto tesoro delle risorse umane della comunità per dar vita ad un percorso di supporto psicologico completamente gratuito.

Dalla necessità di trovare risposte oneste alla semplice domanda “Come stai?” nasce “SAC’! – Sportello di Ascolto Collettivo”, grazie alla collaborazione volontaria con Claudia Notarpietro, psicologa e psicoterapeuta psicodinamica integrata in formazione.

“Non sempre abbiamo il tempo per ascoltare noi stessi e avere consapevolezza delle emozioni, delle paure e delle ansie che ci abitano, così la risposta più semplice è una maschera che cela agli altri e a noi stessi la nostra reale condizione – affermano i volontari di CapitalSud -. Attraverso la collaborazione volontaria con la dottoressa Notarpietro abbiamo immaginato un percorso collettivo per riflettere sui benefici di un percorso terapeutico, prescindendo dalla situazione personale ma soprattutto normalizzare e sdoganare il tema in questione”.

Come funzionerà? A rispondere è Angelica Carretta, socia di CapitalSud e referente del progetto: “A partire da martedì 12 marzo, due ore a disposizione per porre tutte le domande che si vuole, in forma anonima o meno. Vogliamo che SAC’! diventi un appuntamento per offrire a tutti uno spazio sicuro all’interno del quale condividere dubbi, curiosità e interrogativi. Saranno i partecipanti a scegliere di cosa parlare e in che modo perché solo noi stessi possiamo prenderci cura del nostro benessere. La dottoressa Notarpietro ci farà strada in questo percorso di scoperta e condivisione, mettendo a nostra disposizione le sue competenze e la sua formazione”.

La partecipazione sarà libera e gratuita. Nella “BIO” della pagina Istagram di Capitalsud.APS è possibile compilare il form per iscriversi e indicare i temi e le curiosità da discutere durante il primo incontro. I soci Capitalsud con particolari esigenze avranno anche l’opportunità di una seduta frontale totalmente gratuita.