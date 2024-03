Motivazione, passione e cuore. 26 persone, tra ragazzi, ragazze, ma anche uomini e donne, hanno deciso di mettersi in gioco sia per il bene della collettività, sia per accrescere il proprio bagaglio esperienziale personale. Si è infatti concluso sabato 2 marzo 2024, presso il Comitato di Andria della Croce Rossa, il 1° corso di accesso per Volontari CRI di questo 2024. 26 nuovi aspiranti Volontari dopo aver frequentato il corso, della durata di un mese, e superato gli esami di valutazione finale, sono diventati di fatto Volontari, entrando in quella che è la più grande organizzazione umanitaria del mondo.

Un bel traguardo che li catapulta verso una grande nuova avventura, per alcuni del tutto sconosciuta, ma sicuramente arricchente e colma di gratitudine.

“Sono davvero contento che questo corso abbia avuto una grande partecipazione” – ha dichiarato il Presidente di Comitato, Antonio Veneziano, che ha illustrato i prossimi impegni formativi ai nuovi Volontari confermando che “la formazione per la Croce Rossa Italiana è un punto di forza dell’Associazione”.

Il Presidente ringrazia il Direttore del corso di formazione, Vincenzo Di Ciommo, i docenti e la segreteria “per aver gestito egregiamente tutta la parte didattica e logistica, confermando che l’unione di intenti rafforza il lavoro di squadra”.

“Ai nuovi Volontari auguro un percorso di crescita pieno di soddisfazioni che solo la Croce Rossa regala, invitandoli a non arrendersi alle difficoltà del percorso” – conclude il presidente Antonio Veneziano.