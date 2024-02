Nella mattinata di oggi una decina di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine del Lazio, in transito nella provincia BAT, hanno fatto tappa alla Questura di Andria per salutare il neo Questore Alfredo Fabbrocini. Le squadre, guidate dal Vice Questore Aggiunto D’attino Cristiano, sono state accolte nella struttura di via della Indipendenza. Fabbrocini ha ringraziato ciascuno di loro per il gesto. Il momento è stato documentato sui social. Fabbrocini, nell’occasione, ha anche ricordato «sia l’inizio della sua carriera presso il Reparto Prevenzione Crimine Calabria sia i sacrifici degli uomini dei Reparti Prevenzione, impegnati in operazioni straordinarie di controllo del territorio, per poi salutarli per il loro rientro in sede».