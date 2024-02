Sesta posizione e unici italiani in pista per la categoria Senior 1: è il risultato raggiunto da Riccardo Miracapillo e Annamaria Bruno, maestri ballerini presso la scuola Dance Talent Andria.

Ieri, la gara valida per la French Cup Competition a Lione a cui hanno partecipato coppie provenienti da tutta Europa. Unici italiani, la coppia andriese ha raggiunto un ottimo piazzamento utile in previsione dei prossimi Europei in Portogallo e per i Mondiali in Germania il prossimo luglio.

Un’ulteriore esperienza che si aggiunge al percorso di crescita e formazione dei maestri andriesi, «Siamo consapevoli che l’unica strada per il successo è il miglioramento, continueremo a studiare per noi ma anche per i nostri allievi» – hanno sottolineato gli atleti al loro rientro in Italia.