Antonio Memeo, attore e registra andriese, torna sul palcoscenico con due proposte che nel recente passato hanno già ottenuto diversi consensi. Il 17 febbraio, a Trani a Palazzo delle Arti Beltrani, andrà in scena “Bastianazzo” mentre l’8 marzo ad Andria nell’auditorium Mons. Di Donna ci sarà lo spettacolo “Il Palazzo d’Occidente – Le sorelle Porro raccontate da loro stesse”.

“Bastianazzo”, testo di Michele Santeramo, già portato in scena al Festival Internazionale Castel dei Mondi, è ispirato al personaggio dei Malavoglia di Giovanni Verga e porta con sé un messaggio di pace.

Seconda tappa ad Andria, l’8 marzo, con “Palazzo d’Occidente” nei giorni in cui ricorre una delle pagine più nere della storia federiciana: era il 7 marzo 1946 quando le due sorelle Porro, Carolina e Luisa, vennero uccise barbaramente da una folla di braccianti in protesta. I corpi lasciati esamini e straziati per strada davanti al loro Palazzo liberty in piazza Umberto I. Lo spettacolo con Antonio Memeo propone una lettura da diversi punti di vista di quegli attimi consegnati tragicamente alla storia.

Il servizio.