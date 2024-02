“Aut – Obiettivo sulla neurodiversità” è il titolo della mostra promossa dalla Fondazione Pugliese per le Neurodiversità che si svolgerà ad Andria, dal 9 al 24 febbraio 2024, presso il Museo diocesano S. Riccardo.

La fotografa Mirella Caldarone ha seguito per un anno intero le attività dei ragazzi e delle ragazze neurodiverse impegnate nel Summer Camp, nei week end delle autonomie, nelle attività laboratoriali del progetto “Make me Aut” e in tutti gli altri momenti che hanno caratterizzato la vita della Fondazione. Momenti immortalati in scatti artistici ed emozionali, con risultati sorprendenti, raccolti anche in un apposito catalogo.

La mostra promette di far vivere allo spettatore un’esperienza esclusiva: entrare in un mondo ancora troppo sconosciuto; toccare con mano le emozioni e provare a “indossarle”. Le suggestioni, reali e interattive, che accompagnano la visione delle fotografie, sono un’ulteriore chiave consegnata nelle mani del visitatore per aprire le porte a nuove prospettive. AUT – Obiettivo sulla neurodiversità nasce con il preciso intento di non insegnare nulla, piuttosto, di responsabilizzare ognuno di noi a promuovere l’inclusione e la bellezza di ciascun essere: unico ed inimitabile. Venerdì 9 febbraio 2024, alle ore 19, alla presenza del presidente della Fondazione, l’avv. Francesco Bruno e della fotografa Mirella Caldarone, sarà inaugurata la mostra che resterà poi visitabile dal 9 al 24 febbraio 2024, dal lunedì al sabato, con i seguenti orari: 9,30 – 12,30 / 16,00 – 20,00.