Forze dell’ordine all’interno del cantiere di interramento ferroviario nell’abitato di Andria. Presenti sul posto nella mattinata odierna Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro e la Direzione Investigativa Antimafia, per un totale di circa 60 unità. Le forze dell’ordine, in particolare, sono entrate nel punto centrale dell’intero cantiere, ovvero la base logistica e organizzativa in Largo Appiani. Un’attività ispettiva disposta dal Prefetto di Barletta-Andria-Trani, Rossana Riflesso, nell’ambito delle attività di prevenzione delle infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti previste dall’art. 93 del Codice delle leggi antimafia. Ad attendere le forze dell’ordine c’erano anche alcuni dei vertici di Ferrotramviaria. Diversi cittadini, ed in particolare i residenti attorno a Largo Appiani, sono rimasti non poco sorpresi dalla presenza di militari e agenti, e soprattutto dalla presenza dell’antimafia. L’accesso stabilito dal Prefetto BAT, in realtà, si è avvalso della collaborazione del Gruppo Interforze Antimafia, e rientra nell’espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, attraverso accertamenti sull’attività delle imprese aggiudicatarie, nonché di tutti i soggetti che intervengono nel ciclo di realizzazione dell’opera. L’obiettivo è quello di verificare ed accertare ogni elemento dal quale possano emergere situazioni di condizionamento delle scelte aziendali da parte della criminalità organizzata. All’ispezione hanno preso parte 9 operatori della Direzione Investigativa Antimafia, 8 unità della Polizia di Stato, 8 del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, 6 unità del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, 34 operatori dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari e personale del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania Molise Puglia Basilicata. Esaminate anche le posizioni dei lavoratori e dei mezzi presenti nonché i contratti di fornitura e la relativa documentazione. Va precisato che durante l’attività ispettiva i lavori lungo il tracciato del cantiere sono proseguiti senza alcuna interruzione. In mattinata, a seguito delle numerose segnalazioni, Ferrotramviaria aveva già rassicurato il sindaco e alcuni membri della Giunta comunale su ciò che stava accadendo all’interno di Largo Appiani, dopo le primissime segnalazioni in cui si palesava un certa preoccupazione.