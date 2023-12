Una donazione di palloni da pallavolo segno di auspicio per un 2024 in cui si possa rimediare ad una mancanza assolutamente da censurare come quella di una palestra all’interno di una scuola di periferia. Accade ad Andria all’interno della Scuola Media “Fermi” che non ha la palestra scolastica, tra le altre cose una delle più belle della città, ormai dal lontano 2018 quando iniziarono dei lavori di sistemazione del tappeto ma non ancora conclusi a causa del ritrovamento di fibre di amianto nella precedente pavimentazione. Una accelerazione c’è stata ma solo nell’ultimo anno con la rimozione dell’amianto e l’appalto dei lavori da parte del Comune di Andria per la realizzazione di un massetto prima della posa del nuovo tappeto. Tutte opere che si spera possano partire nel più breve tempo possibile.

L’occasione per parlare dell’importanza dello sport nella crescita dei più giovani è stata proprio la donazione a cura di Manzoni Sport ed Associazione Scuola è Vita di una trentina di palloni da volley ed altro materiale sportivo con la successiva adozione della palestra sistemata per consentire di realizzare attività gratuite pomeridiane di pallavolo con l’auspicio, in realtà, di poter ipotizzare una vera e propria polisportiva al servizio della comunità.

La festa di Natale all’interno della scuola “Fermi” è un appuntamento tradizionale che ha visto in particolare, quest’anno, il coinvolgimento delle classi terze. La stessa “Fermi”, oltre alle attività quotidiane scolastiche, sarà tra i partner del progetto extrascolastico di prevenzione e corretti stili di vita del Calcit di Andria.

