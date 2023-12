“La Asl Bt ha approvato la delibera di stabilizzazione per 181 dipendenti operativi in tutti i settori e pronti a sottoscrivere il proprio contratto a tempo indeterminato giovedì 21 dicembre. Si rafforza l’offerta sanitaria al servizio dei cittadini del nostro territorio”. Così il presidente del gruppo Pd in consiglio regionale, Filippo Caracciolo.

“La stabilizzazione del personale – spiega Caracciolo – dà la possibilità ai lavoratori di operare con maggiore serenità al servizio dei cittadini della Bat. Delle 181 unità che hanno maturato i requisiti necessari alla stabilizzazione, ben 157 saranno operative a tempo indeterminato a partire dal primo di gennaio 2024 poiché già in servizio presso la Asl Bt. Le restanti 24 poiché non attive in questo momento firmeranno successivamente il proprio contratto. Di queste, 6 saranno stabilizzate mediante prova selettiva”.

“Ad essere stabilizzati – prosegue Caracciolo – saranno infermieri, tecnici di radiologia, amministrativi, operatori sociosanitari-sanitari, medici appartenenti a

diverse specialità cliniche, ma anche biologi, farmacisti, ostetriche, veterinari, assistenti sociali e psicologi”.

“Queste stabilizzazioni- conclude Caracciolo – sono in linea con le indicazioni della Regione Puglia e consentono, senza un aggravio di costi rispetto alla programmazione regionale, di consolidare le professionalità acquisite nel corso degli anni mettendole al servizio dei cittadini”.