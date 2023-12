La Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Trani, ha delegato la Polizia Locale di Andria a eseguire n. 116 attività di indagine relative ad abusi edilizi. In particolare, è intenzione degli inquirenti verificare l’esecuzione delle Ordinanze di demolizione, relative a manufatti abusivi, emesse dai competenti uffici tecnici comunali.

All’esito delle indagini, ove il condannato/trasgressore non abbia ottemperato spontaneamente all’Ordine di demolizione, le azioni penali ed amministrative saranno portate a termine dall’ Autorità Giudiziaria, in caso di sentenza di condanna, o dalla Prefettura, in caso di inadempimento del Comune, ex art. 41 TUE, a danno dei trasgressori.