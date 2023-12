“Laudate Deum”, tradotto in italiano dal latino “Lodate Dio”. È il titolo dell’esortazione apostolica di Papa Francesco, la sesta del suo Pontificato, pubblicata il 4 ottobre scorso, con la quale chiede a tutti maggiore attenzione sul tema della crisi del clima. Il documento è stato al centro di un convegno ospitato ad Andria, presso l’auditorium della Chiesa di Sant’Anna. L’occasione per analizzare e dialogare, in compagnia di esperti ed illustri relatori, il testo del Santo Padre che, otto anni dopo la pubblicazione dell’enciclica “Laudato Si’”, torna in maniera forte su un argomento preoccupante e di grande attualità, come quello del cambiamento climatico.

Il servizio.