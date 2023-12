Una festa in famiglia. Questo è stato l’appuntamento di sabato sera organizzato dalla Banca di Andria nella struttura ricettiva ai piedi di Castel del Monte, Montevitolo. L’istituto di credito cooperativo andriese ha voluto salutare i soci prima delle festività natalizie in un appuntamento in cui ai numeri in crescita della Banca si potesse unire un momento conviviale.

A fare da guastatore rispetto alla freddezza dei numeri, l’irriverenza di un comico come Angelo Duro che ha presentato una anteprima dello spettacolo che è già sold out nelle date del nuovo tour teatrale.

La serata di festa è stata l’occasione per incontrare i soci della banca dopo un evento ancor più straordinario: la ricorrenza dei sessant’anni del gruppo ICCREA è stata celebrata a Roma. Dopo le parole spese dal Presidente della Repubblica Mattarella, anche il nuovo governatore della Banca d’Italia ha preso parte all’evento della capofila delle Bcc.

A questa festa della famiglia Banca di Andria ha preso parte anche il presidente di Iccrea Augusto Dell’Erba che ha testimoniato la solidità della banca andriese confermando tutte le buone sensazioni prospettate dal presidente della Banca di Andria Paolo Porziotta.

La famiglia Alicino, che ha ospitato la serata, si è unita alla Banca di Andria in una donazione al progetto di veloterapia: il ricavato della serata è infatti destinato alla ristrutturazione di una barca a vela che sarà messa a disposizione di ragazze e ragazzi con diversa abilità.

Il servizio completo su News24.City.