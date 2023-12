Polizia di Stato e Carabinieri eseguono la chiusura di un esercizio commerciale di Andria.

Al termine di una serie di accertamenti amministrativi posti in essere da personale della

Polizia Amministrativa della Questura e dai Carabinieri della Compagnia di Andria-

Sezione Radiomobile, per ragioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ex art.

100 T.U.L.P.S., si è proceduti alla sospensione della licenza di un esercizio commerciale di

somministrazione di bevande e alimenti nonché punto V.L.T. sito nella città di Andria.

Nello specifico l’attività commerciale in questione, da tempo monitorata sia da personale

della Polizia di Stato che dell’Arma dei Carabinieri in quanto luogo di ritrovo di persone

con pregiudizi di polizia e precedenti penali, nonché posto in cui spesso si registravano

reati legati, per la maggiore, alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, risultava

già aver avuto, nell’anno 2022, una sospensione della licenza con conseguente

interruzione, per un congruo periodo di tempo, dell’attività commerciale sempre a causa

di reati inerenti gli stupefacenti.

Nonostante questo, a distanza di alcuni mesi, ulteriori controlli hanno consentito di

appurare la persistenza dell’attività di spaccio oltre ad una costante presenza, all’interno

dello stesso locale, di persone pregiudicate. Quanto accertato ha portato il Questore della provincia B.A.T. ad emettere un nuovo decreto di sospensione della licenza del Bar in questione visti i comprovati e reiterati accadimenti costituenti grave pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’esecuzione dell’interruzione dell’attività, stabilita in giorni 15, è stata posta in essere,

congiuntamente, dal personale della Compagnia Carabinieri e della Polizia di Stato di

Andria. Le attività di controllo continueranno incessantemente soprattutto durante il periodo delle prossime festività.