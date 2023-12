Si chiama “Rubik” ed è la prima collezione poetica della giovane andriese Giorgia Giannini, ex studentessa del Liceo “Carlo Troya” e neo laureata in “Media Studies” alla Vrije Universiteit di Amsterdam.

Si tratta di un viaggio introspettivo, senza filtri e barriere, in diciotto poesie scritte dall’andriese e accompagnate dagli scatti di Kelly Rosa.

«Mi è capitato spesso durante l’adolescenza di sentirmi un cubo di Rubik e credo di non esser stata l’unica. Fragile, incompresa e incapace di accettare la mia vulnerabilità. Con il mio primo libro ho voluto creare uno spazio sicuro dove la gente possa sentirsi meno sola, tendendo la mano a chi sta ancora cercando la sua strada» – queste le motivazioni che hanno spinto la ventiduenne andriese alla pubblicazione della raccolta poetica.

Una produzione realizzata in collaborazione con Kelly Rosa e le sue fotografie in bianco e nero che offrono un contributo più profondo ed un collegamento con quanto scritto da Giorgia Giannini scavando nel profondo dell’anima del lettore. Scatti che non presentano un significato ben preciso, ma che restano di libera interpretazione e che permettono al lettore di creare la propria storia.

Un’esperienza tutta nuova per la giovane andriese, un lavoro durato oltre due anni, «Abbiamo voluto che ogni dettaglio fosse come lo avevamo immaginato. È stata una delle esperienze più stimolanti, sono ancora incredula. Alcune poesie sono state scritte qualche anno fa quando rifiutavo di far leggere le mie creazioni ad altri» – ha sottolineato Giorgia Giannini che al momento lavora come social media manager e creative producer per un marchio americano e uno britannico.

Il libro è disponibile da oggi su Amazon cliccando al seguente link. https://www.amazon.it/dp/B0CP51FYFV/ref=sr_1_1?keywords=rubik+giorgia+giannini&qid=1701270112&sr=8-1