Un viaggio nel tempo che ha sempre il suo fascino. Un viaggio nel passato che regala sempre emozioni, tra chi c’era sugli spalti e chi vive bellissime sensazioni attraverso i filmati. Andria-Barletta, d’altronde, è da sempre una sfida mai banale. Il nostro viaggio nel derby, dopo le foto e gli articoli di giornale relativi ai nove precedenti in campionato nel domicilio degli andriesi dal 1929 al 1964, prosegue sino agli anni ’90, per la precisione al 6 ottobre del 1991. Di fatto è l’unico precedente tra le due squadre dall’incrocio del ’72 sino al 2009 e ai tempi dell’Andria Bat, che andremo a ripercorrere nei prossimi giorni.

Biancazzurri e biancorossi si affrontarono ad Andria già alla quarta giornata del campionato di serie C/1. La Fidelis di Mario Russo allenatore e dei Fuzio presidenti è quella che al termine di una esaltante stagione conquistò la prima storica promozione in serie B. Il Barletta, invece, era reduce dal quadriennio trascorso tra i cadetti e con Salvatore Bianchetti in panchina riuscì a salvare la categoria. Nulla di più. Finì 1-1: i biancorossi trovarono il gol del momentaneo vantaggio prima del quarto d’ora con Matticari. La Fidelis impattò in pieno recupero con l’acuto di Carlone. Scene di festa e di stima reciproca, come quelle che si ripeteranno domenica prossima tra le due tifoserie, sia nel pre che nel post partita. Finì 1-1 anche al ritorno nel match giocato al “Puttilli”: era il 23 febbraio del 1992. Tre mesi dopo, Andria in festa per la tanto desiderata promozione in Serie B.