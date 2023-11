Si è tenuta lunedì sera l’assemblea generale di Onda d’urto per tutti i tesserati. Dopo aver ringraziato il lavoro , non facile, della dott.ssa Angela Somma, che ha traghettato con non poche difficoltà l’associazione negli ultimi 3 anni fino a questa assemblea si è proceduto ad eleggere il nuovo Direttivo che sarà composto non più da 11 ma da 7 consiglieri, tra i quali sono stati eletti rispettivamente presidente e vice presidente, Rosanna Russo e Marcello Nicolamarino, che metteranno a disposizione dell’associazione l’esperienza di una militanza lunga 8 anni. Completano il direttivo Riccardo Conversano, Lorenzo De Feo, Lucia Pastore, Angela Somma e Simona Tota.

Nuova presidente , nuova linea programmatica. “Dobbiamo ri-avvicinarci alla gente, ora che il periodo pandemico è definitivamente terminato. Periodo che ha segnato molto la nostra operatività sul territorio che è caratterizzata principalmente dal contatto con le persone per informare sulle realtà che riguardano le patologie oncologiche. Torneremo a frequentare le parrocchie, scuole di ogni grado, cercando di informare e sensibilizzare.” Dichiara la neo eletta presidente Rosanna Russo.

Il vice presidente, Marcello Nicolamarino, aggiunge: “Abbiamo in programma l’acquisto di un autoveicolo attrezzato per il trasporto di pazienti oncologici nei luoghi di controllo e terapia, varie giornate di screening tra la popolazione e un torneo di calcio o pallavolo di squadre miste, che servirà a raccogliere fondi per un orfanotrofio della zona, in occasione delle imminenti festività natalizie”.

Invitiamo la cittadinanza che vuole essere attiva nel nuovo percorso, ad avvicinarsi alla nostra associazione attraverso il tesseramento e il volontariato. Insieme si può.

Resteremo comunque vigili sulla redazione del Profilo della Salute da parte dell’amministrazione comunale e la riattivazione del monitoraggio sull’elettromagnetismo prodotto dai ripetitori.