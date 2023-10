Un orecchio alla musica, una mano a chi ne ha bisogno. Serata all’insegna delle melodie e della solidarietà ad Andria, in occasione del concerto benefico andato in scena ieri presso la Basilica di Santa Maria dei Miracoli. Al piano, il maestro Nicola Frisardi, tornato ad esibirsi, dopo diverso tempo, nella sua città natale grazie ad un nuovo evento firmato Rotary Club “Castelli Svevi”. Una doppia occasione per il famoso musicista andriese: presentare per la prima volta il suo ultimo album di piano solo, intitolato “Racconti”, e dare il proprio contributo per una giusta causa, come la lotta alla Poliomielite.

Il denaro raccolto con i biglietti venduti, al prezzo simbolico di 10 euro, è stato destinato ad una importante raccolta fondi. I soldi serviranno infatti a finanziare la campagna della Rotary Foundation contro la Poliomielite, malattia quasi sconfitta ma non ancora del tutto debellata, oltre che a sostenere i diversi progetti umanitari sul territorio seguiti dal Rotary Club “Castelli Svevi” di Andria. Il servizio.