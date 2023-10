Non c’è tregua, almeno in termini di difficoltà del calendario, per la Fidelis. E a sette giorni di distanza dallo 0-0 del “Tursi”, contro il quotato Martina di Massimo Pizzulli, ecco che arriverà la sfida casalinga contro la capolista Team Altamura: fischio d’inizio al “Degli Ulivi” previsto alle ore 16. L’Andria ha lasciato domenica scorsa il primato del girone H proprio ai murgiani, ma può riprenderselo immediatamente, in caso di vittoria nello scontro d’altissima quota. Sarà una partita nella partita, seppur a distanza, per Francesco Farina, che non sarà presente in panchina, a causa dell’espulsione rimediata con il Martina. Di fronte, infatti, il tecnico dei biancazzurri ritroverà da avversari Loiodice, Lattanzio, Petta e Maccioni, calciatori che ha avuto nella passata stagione a Barletta.

Il “rosso” del Tursi, in attesa poi dell’esito del ricorso presentato dalla Fidelis, è costato quattro turni di squalifica a Francesco Farina, che sarà assente nella supersfida contro la capolista. Ci sarà regolarmente tra i pali contro il Team Altamura, invece, Francesco Baietti, piacevole rivelazione dell’avvio di stagione dei biancazzurri: contro il Martina ha ritrovato il clean sheet, il quarto in sette gare tra campionato e Coppa Italia.