È il Tursi di Martina Franca la quinta tappa stagionale di #semprefuoriperilcalcio, il viaggio di Telesveva nella stagione 2023/24 del campionato di Serie D. Domenica 8 ottobre alle ore 17 sul canale 18 e sugli account social Facebook e YouTube dell’emittente sarà possibile seguire la telecronaca in diretta di Martina-Fidelis Andria, uno dei piatti più prelibati della quinta giornata nel girone H. Di fronte il team della valle d’Itria, sconfitto per la prima volta in stagione nello scorso turno di campionato sul campo della Gelbison dopo tre vittorie nei 270 minuti precedenti, e quello di Francesco Farina, primo a quota 10 alla pari con la Team Altamura. Quello tra l’allenatore della Fidelis e Massimo Pizzulli, calciatore dell’Andria tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del terzo millennio, sarà un confronto tra due colleghi che si stimano, come raccontato nel percorso di avvicinamento alla sfida dai diretti interessati. C’è già un precedente in stagione tra le due squadre: Martina e Fidelis si sono affrontate al Tursi il 3 settembre per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Partita senza reti ma con diverse emozioni nei 90 minuti, vinta ai rigori dalla formazione ospite: decisivi gli errori di Palermo, Langone e Silletti mentre per gli andriesi il sigillo della vittoria fu di Martinez. Altra storia rispetto all’incrocio di domenica 8 ottobre, che prevederà anche una cornice di pubblico da grandi occasioni sugli spalti. Poche le novità di formazione attese, con la Fidelis che disporrà in panchina per la prima volta dell’ultimo rinforzo della campagna acquisti: Daniele Sciaudone, centrocampista 35enne da più di 500 presenze tra i pro, di cui oltre 300 in B.

Altro replay dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia sarà Barletta-Bitonto, in programma domenica allo stadio Puttilli. Anche in questo caso si torna in campo a 35 giorni dal precedente incrocio ufficiale tra le due formazioni, anche in quel caso furono necessari i rigori per definire un vincitore, i neroverdi ospiti, grazie alla parata di Diame sul tentativo dagli 11 metri del biancorosso Sepe. Oggi le due squadre sono appaiate a quota 4 punti in classifica e hanno la reciproca intenzione di dimenticare una sconfitta: 0-3 sul neutro di Matino contro il Nardò per il Barletta, 0-1 in casa – in un Rossiello a porte chiuse – contro il Fasano per il Bitonto. La consapevolezza di dover cambiare marcia accompagna Ginestra e Loseto alla sfida, unita alla necessità di attaccare meglio la via della rete: appena un gol fatto per il Bitonto, con tre centri al passivo, poco meglio ha fatto il Barletta con due gol fatti e cinque incassati. Accelerare per evitare di trovarsi in zona playout è l’imperativo categorico. Fischio d’inizio alle 16.