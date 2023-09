«Si assiste, in queste ultime ore, al succedersi di dichiarazioni sul tema del dimensionamento scolastico cittadino e sulle vicende accadute la mattina del 26 settembre nei pressi di Palazzo di Città. Dichiarazioni contenenti molte falsità, molte imprecisioni e talvolta anche accuse ai limiti del diffamatorio. Si ritiene, però, che non sia il caso, in questo momento, di alimentare ancor di più una polemica che ha già toccato in più occasioni livelli di eleganza ed onestà, intellettuale e morale, molto molto bassi». Sono le parole contenute in una nota ufficiale arrivata a firma della dirigente scolastica del I° Circolo “Oberdan” di Andria la Prof.ssa Palma Pellegrini che chiude alle polemiche di questi giorni.

«Il 1° Circolo Didattico “Oberdan” trova espressione solo attraverso i suoi organi ufficiali: la Dirigente, Prof.ssa Palma Pellegrini, e il Consiglio di Circolo, democraticamente eletto da tutte le componenti della Comunità Scolastica. Per questo motivo, si diffida chiunque dall’esprimersi a nome della “Comunità Oberdan” – dice Palma Pellegrini – Altresì, si diffida chiunque dall’identificare gli atteggiamenti o le espressioni di singole persone, a qualsivoglia titolo appartenenti alla “Comunità Oberdan”, come rappresentative della stessa comunità nel suo complesso. Si ribadisce che la Comunità del “I Circolo Didattico Oberdan” si esprime e può esprimersi solo attraverso figure o organi ufficiali e ogni uso strumentale di avvenimenti o dichiarazioni, estranee alla responsabilità di questi organi ufficiali, che possano ledere la rispettabilità di questa Istituzione Scolastica, verrà perseguito a tutela della sua tradizione, dignità e valore».