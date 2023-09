Il Questore, Roberto Pellicone, ha consegnato le Medaglie di Commiato riconosciute dal Capo della Polizia ai poliziotti in congedo per raggiunti limiti di età. Sono state consegnate 7 Medaglie a colleghi che hanno trascorso la loro vita nella Polizia di Stato e che sono andati in congedo dopo aver ricoperto diversi incarichi in quasi tutti gli Uffici della provincia e delle Specialità della Polizia di Stato.

«Ho fortemente desiderato organizzare questo momento per ringraziare personalmente ognuno di voi per tutti i sacrifici professionali e personali profusi. Grazie per la lealtà, la passione e la professionalità con cui avete affrontato ogni giorno di servizio. La porta della Questura è sempre aperta ed io sono a vostra disposizione», queste le parole con cui il Questore ha voluto concludere e salutare il personale in congedo.

Hanno ricevuto le medagli di commiato i seguenti colleghi: Vice Commissario COLANGELO Vincenzo, Sovrintendente Capo Coordinatore FLENA Roberto, Sovrintendente Capo Coordinatore CROCE Michele, Sovrintendente Capo CAMPESE Raffaele, Sovrintendente CORVASCE Alfonso, Sovrintendente MANCO Michele, Sovrintendente MALCANGI Giuseppe.