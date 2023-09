Una passione per l’arte nata dal percorso universitario e lavorativo ed un sogno: creare una mostra ed esporre i propri lavori nella città di Andria. È l’obiettivo raggiunto dell’artista andriese Vincenza Mascolo grazie ad un incontro casuale presso il Museo Diocesano di Andria con un alcuni giovani artisti divenuti poi il suo gruppo di lavoro.

Nasce così “Bohémien Art”, una esposizione di lavori artistici di 7 ragazzi andriesi ed una giovane di Bisceglie coordinati da Vincenza Mascolo. Un titolo scelto non per caso, ma che rimanda alla volontà degli artisti di esprimersi in modo libero e creativo proprio come nella bohémien art.

Tanti i temi affrontati nelle opere, frutto del lavoro e della passione di giovanissimi del territorio. «Ognuno di noi ha fatto emergere la propria essenza attraverso questi lavori» – ha sottolineato Vincenza Mascolo. «Vogliamo dare l’opportunità a questi ragazzi di farsi conoscere nella propria città. L’arte può arricchire una comunità, per cui può essere una grande opportunità per tutti» – questo l’augurio di Vincenza Mascolo curatrice e ideatrice della mostra.

Le opere verranno esposte dal 16 al 18 settembre dalle ore 19 all’interno del Museo Diocesano di Andria. A mostrare i lavori saranno Sara Abbadessa, Annarita Cafagna, Guglielmo Chieppa, Emanuele Falcetta, Maurizio Giurano, Elisa Matarrese, Vincenza Mascolo e Melania Zingaro.