Domani alle ore 16.00 nella sede del GAL Le città di Castel del Monte, in via Giovanni Bovio 74 ad Andria, si terrà il prossimo Incontro con il Territorio, organizzato dal GAL per accogliere istanze ed in particolare idee progettuali intorno alle quali costruire la nuova Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027.

Questa fase di ascolto, che si è aperta a settembre con altri due incontri rivolti al partenariato, rappresenta una tappa fondamentale del percorso verso la nuova programmazione ma anche uno strumento di facilitazione per pensare al futuro sviluppo del nostro territorio insieme alla popolazione di Andria e Corato.

A tale scopo è stato previsto un ciclo di incontri che toccheranno due Comuni succitati al fine di attivare una progettazione partecipata dal basso, intorno alla quale saranno costruiti gli interventi da attivare successivamente e atti al miglioramento della vita dei cittadini e alla creazione di nuove opportunità occupazionali.

In questi mesi, dunque, il GAL Le città di Castel del Monte elaborerà una nuova Strategia di Sviluppo Locale, con l’obiettivo di partecipare all’Avviso Pubblico della Regione Puglia per la selezione delle proposte di Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale, che verrà presentata nell’ultimo incontro pubblico di Ottobre.

“Abbiamo avviato un’attività di comunicazione importante che prevede una serie di occasioni di confronto e partecipazione con il partenariato locale al fine di coinvolgere tutti i portatori di interessi ed elaborare una strategia di sviluppo che miri a soddisfare i fabbisogni del territorio e a raggiungere gli obiettivi preposti per uno sviluppo partecipato dell’economia locale” ha dichiarato Michelangelo De Benedittis, presidente del GAL Ponte lama.