In occasione del prossimo incontro di calcio Fidelis Andria-Nardo’ di domenica 10 settembre ore 16,00, si ricorda a tutti i bar ed esercizi pubblici posti nelle immediate vicinanza dello Stadio Degli Ulivi che è sempre vigente l’ordinanza sindacale n. 451 del 26/10/2007 che ordina il divieto di mescita e somministrazione di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e/o plastica, ma solo in bicchieri di carta e/o plastica a partire da due ore prima e sino a cessata esigenza di ordine pubblico.

L’ordinanza ed il suo contenuto sono stati riportati anche nella autorizzazione n. 238 del giorno 08.09.2023 con la quale è stato, appunto, autorizzato, dal competente Settore Comunale, lo svolgimento della partita valevole per la prima giornata del CAMPIONATO NAZIONALE di Serie D Girone H. Prevista anche la partecipazione per i tifosi ospiti senza particolari prescrizioni nella misura massima di n. 250 persone. Dalle ore 13,00 e sino a cessata esigenza di O.P., la chiusura delle palestre, del giardinetto/parco giochi e dei venditori ambulanti e/o titolari di posteggi presenti nell’area di pre filtraggio dello Stadio Degli Ulivi.