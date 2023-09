Si terrà giovedì 7 settembre, dalle ore 16 alle 18, nella sede di Punti Cardinali, sito nella Biblioteca comunale ad Andria, l’iniziativa dedicata al settore “FOOD & BEVERAGE”.

Un pomeriggio in cui gli Chef stellati Felice SGARRA del ristorante Casa Sgarra e Stefano DI GENNARO del ristorante Quintessenza, presenteranno alcune delle loro rivisitazioni di piatti realizzati con prodotti semplici e genuini, tipici della cucina pugliese.

Obiettivo dell’incontro è porre al centro il settore del Food & Beverage visto dallo sguardo attento di chi quotidianamente lo porta avanti con passione, dedizione, ricerca, ingegno e creatività. Un ambito che può dare grandi soddisfazioni: è il caso dei nostri chef, star della ristorazione grazie alla stella Michelin assegnatagli, uno dei riconoscimenti più ambiti in questo campo. Ottenerla non è stato semplice neanche per loro, tutto ciò ha richiesto impegno costante, tenacia e ritmi serrati.

Durante la preparazione racconteranno la propria esperienza, ci sveleranno alcuni trucchi del mestiere, ed infine ci delizieranno con una delle loro prelibatezze che saranno offerte GRATUITAMENTE a tutti i partecipanti.

Entrambe le realtà ristorative dagli chef rappresentate, unitamente a: Apulia Hotel, Assoturismo Puglia, Federturismo Puglia, Le Lampare al Fortino, Ognissanti Restaurant Spa Hotel Rooftop, Il Vecchio e il Mare, Ristorante Il Melograno, sono partner del corso biennale di alta specializzazione in “Food & Beverage Management” completamente finanziato, organizzato dalla Fondazione ITS Academy Turismo Puglia al quale possono iscriversi giovani e meno giovani poiché non vi sono limiti di età.

L’incontro ha infatti una triplice finalità :

Formare tutti gli appassionati a questo affascinante settore; Informare sulla possibilità di corsi altamente professionalizzanti e gratuiti poiché finanziati; Fare attività di orientamento e formazione al lavoro nel territorio della Bat.

E’ per tali finalità che è stato coinvolto anche l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Andria, nella figura dell’Assessora Viviana Di Leo che ringraziamo per la collaborazione e disponibilità degli spazi messi a disposizione.

All’incontro interverranno :

Viviana DI LEO, Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Andria

Valentina VITI, Referente ITS Turismo Puglia-sede di Trani

Angela CICIRIELLO, Referente Orientamento ITS Turismo Puglia-Provincia Bat

Domenico GADALETA, Referente “Apulia Hotel”

Obiettivo del percorso ITS, che partirà ad Ottobre nella sede di Trani, è quello di formare i nuovi Food & Beverage manager, una figura che coniuga gli aspetti manageriali relativi alla conduzione dell’impresa ristorativa con quelli tecnici legati alla produzione dei pasti secondo nuovi format ristorativi, finalizzati alla valorizzazione delle specificità enogastronomiche del territorio con le tecnologie digitali. E’ per tali ragioni che si parlerà anche di marketing, storytelling e tutto ciò che appartiene al mondo della comunicazione e della food experience.

L’ITS Turismo e Beni Culturali Puglia è primo classificato tra gli ITS in Italia nel settore per tasso di occupazione. Nelle varie sedi pugliesi, entro ottobre, si avvieranno diversi percorsi di alta specializzazione del biennio 2023-2025 nati dalla collaborazione con le imprese del settore.

Gli ITS, la cui recente riforma è contenuta nella legge del 15 luglio del 2022 n. 99, sono Academy di Alta Specializzazione Tecnologica istituite dal Ministero dell’Istruzione, facenti parte del segmento di istruzione terziaria professionalizzante. La formazione tecnologica specialistica post-diploma degli ITS rappresenta uno dei principali fattori abilitanti del PNRR, oltre che uno strumento fondamentale per garantire ai giovani una occupazione di qualità e opportunità di crescita umana e professionale.