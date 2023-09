«Nei prossimi giorni ci saranno delle piccole modifiche alla viabilità cittadina sempre dovuti ai lavori di interramento della ferrovia». Lo scrive in una nota l’assessore alla Mobilità Pasquale Colasuonno.

«Ricapitoliamo. Da domani 5 settembre e fino al 2 ottobre su via Milite Ignoto ci saranno dei tratti con divieto di sosta, quindi prima di parcheggiare verificate sempre. Non sarà interessata l’intera via per l’intero periodo, ma appezzamenti di strada sempre diversi. Il divieto è necessario perché dovranno rinforzare con il cemento le pareti di roccia escavata, dunque per la via dovrà transitare il mezzo apposito. Il 7 settembre invece su via Bisceglie si viaggerà a una sola corsia con senso unico alternato di marcia. In questo caso per il rifacimento del manto stradale. Dovrebbero riuscire a fare tutto in un giorno e in più, ripeto, la strada non sarà completamente chiusa, tuttavia se il 7 potete evitare di percorrerla è meglio. Come sempre grazie per la comprensione e la collaborazione».