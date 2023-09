Ha aperto con un omaggio alla tragedia greca il venerdì sera del Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria. Sul palco del Museo Diocesano è andato in scena, alle 20.30, lo spettacolo dal titolo “Con le mani…così lievi che sentivo dolore”, con Valentina Bischi, realizzato da Punti Cospicui con il sostegno di Teatro dei Fauni. Riprende il mito di Pentesilea, personaggio mitologico greco, rielaborato dal drammaturgo e poeta tedesco Heinrich von Kleist.

Ne viene fuori uno spettacolo moderno, che parla sì al pubblico con linguaggio attuale e comprensibile, ma senza trascurare la sostanza della tragedia greca.

A seguire, sempre al Museo Diocesano, è stata la volta della prima regionale di “7 contro Tebe da Eschilo”, prodotto dalla compagnia Lombardi-Tiezzi, in co-produzione con I Sacchi di Sabbia. Altro omaggio alla tragedia greca che narra di Eteocle e Polinice, figli di Edipo, e del potere sulla città di Tebe, prima diviso di comune accordo e poi sottratto con l’inganno, fino all’inizio di una guerra fratricida.

Tanto divertimento con il magico mondo delle marionette, nella prima nazionale di “Cabaret Decadanse”, andato in scena ieri sera all’Officina San Domenico. Pupazzi straordinari ballano a ritmo di musica, esibendosi in numeri esilaranti, in uno show che unisce circo, cabaret e varietà.

Sempre in serata, spazio anche alle repliche, con il bis a Castel del Monte dello spettacolo “Il Terzo Reich”, l’installazione che gioca con parole, ritmo e suoni. Sul palco del teatrino San Francesco è invece andato in scena Michele Sinisi, tornato al Festival con il suo nuovo lavoro dal titolo “La simpatia di tutte le cose”. Una profonda riflessione sulla vita, che prende spunto da una insolita lezione in una classe di scuola media.

Un gradito ritorno a casa del regista e attore andriese, tra le presenze più costanti sul palcoscenico del Castel dei Mondi.