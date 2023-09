Solo un caso non ha provocato danni decisamente più importanti per la caduta di un grosso albero presente sul ciglio della strada della SP2 nei pressi di via Canosa e precisamente poco dopo l’uscita per il SS. Salvatore ad Andria. L’arbusto ha invaso completamente la carreggiata verso Canosa.

Sul posto immediato l’intervento della Polizia Locale allertata dagli automobilisti in transito. Resta comunque il tema della manutenzione stradale e, soprattutto, della manutenzione del verde sulle strade.