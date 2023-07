La giornata odierna non si è ancora conclusa e sono già due i sinistri stradali rilevati dalla Polizia Locale nei quali sono coinvolti veicoli a due ruote (a motore e non).

Il primo si è verificato alle ore 08:45 circa su Via Bisceglie in corrispondenza dell’incrocio semaforizzato con Via W.A. Mozart tra un’autovettura TOYOTA condotta da un giovane e una bicicletta condotta da un settantaquattrenne, che è rimasto ferito ed è stato soccorso e trasportato, tramite autoambulanza del 118, presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “L. Bonomo”.

Nemmeno il tempo di terminare i rilievi del suddetto incidente che, alle ore 10, gli Agenti del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale sono stati dirottati su Via della Pineta all’intersezione con la stradina che porta alla zona stadio per uno scontro tra un’autovettura FIAT Punto, condotta da un uomo anziano, e un ciclomotore condotto da un quarantenne del posto, che ha avuto la peggio. È stato soccorso e, tramite autoambulanza del 118, é stato trasportato al locale Pronto Soccorso in codice rosso.

Sono in corso le indagini della Polizia Locale per accertare la dinamica degli incidenti e le responsabilità dei conducenti coinvolti.

Si rinnova l’invito agli utenti della strada ad assumere comportamenti prudenti improntati al rispetto delle norme del Codice della Strada.