Ancora incidenti stradali nell’abitato di Andria. Nella serata di ieri il personale del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale della Polizia Locale ha rilevato due incidenti stradali con feriti. Il primo, uno scontro tra un’autovettura Toyota Yaris e un motociclo Piaggio Beverly, si è verificato su Via San Sebastiano all’incrocio con Via Caneva. Il centauro, rimasto infortunato agli arti inferiori, è stato soccorso e trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale “L. Bonomo” tramite autoambulanza del 118.

Il secondo, un investimento di pedone ad opera di un’autovettura, si è verificato su Via Sant’Andrea. Anche in questo caso, sul posto è sopraggiunta l’autoambulanza del 118, che ha trasportato l’uomo infortunato presso il locale Pronto Soccorso. Sono in corso le indagini della Polizia Locale per accertare le dinamiche e le responsabilità degli eventi.