Il Settore Servizi sociali ha attivato una piano per far fronte alle difficoltà di questo periodo estivo (fino al 15 settembre) caratterizzato da temperature climatiche elevate che possono produrre disagio e malesseri in cittadini in condizioni di vulnerabilità.

La Squadra di Soccorso Sociale risponderà alle richieste di anziani soli ultra 70enni non autosufficienti in situazione di disagio socio-economico, di persone sole in situazioni di carenza o assenza di aiuti significativi, parentali o della rete informale, di senza fissa dimora.

Sarà attivo un servizio di monitoraggio a domicilio delle condizioni critiche e un servizio di consegna a domicilio di beni di prima necessità (spesa acquistata da propri fornitori, acqua in bottiglia, eventuali farmaci urgenti) per evitare di dover uscire nelle ore più calde della giornata e per far fronte a bisogno urgenti a salvaguardia dello stato di salute.

L’intervento della Squadra di Soccorso sociale si estenderà anche alle persone senza fissa dimora, i cui alloggi di fortuna certo non riparano dalle difficili condizioni climatiche che stiamo subendo.

Le richieste di aiuto potranno essere rivolte al numero verde 800.589346

«Una welfare comunitario, come quello che assieme stiamo costruendo – spiega l’Assessore ai Servizi sociali, Dora Conversano – deve andare incontro ai bisogni delle persone vulnerabili, che in particolari momenti possono subire ancor più l’assenza di aiuti familiari, o che per difficoltà specifiche legate alla propria autonomia incontrano ostacoli anche nelle questioni quotidiane relative al proprio benessere».