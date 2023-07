Giuseppe Sala il sindaco più amato d’Italia (Milano, 65%). Balza in prima posizione davanti a Marco Fioravanti (Ascoli Piceno 64,5%) e Antonio Decaro (Bari 64%), entrambi sul podio, ma a parti invertite, anche l’anno scorso. In flessione la Sindaca di Andria Giovanna Bruno che passa dal 21esimo al 37esimo posto con un indice di gradimento pari al 54,5% in compagnia di un altro primo cittadino pugliese e cioè Rinaldo Melucci di Taranto. Sono i risultati del Governance Poll 2023, realizzato per il diciannovesimo anno consecutivo dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore.

Per Giovanna Bruno, rispetto al gradimento successivo alla sua elezione nel 2020, nel complesso il gradimento scende di 4,4 punti percentuali. Tra i presidenti di Regione, spicca il risultato di Stefano Bonaccini (Emilia Romagna 69%), che soffia a Luca Zaia (Veneto 68,5%) un primato detenuto per dodici anni. Al terzo posto si attesta Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia 64%), già secondo un anno fa.

Non gioisce, invece, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che si ferma al penultimo posto della classifica dei governatori con il 43% dei consensi. Dai dati del report Governance Poll, risulta un trend in negativo per il governatore pugliese, che vede la sua popolarità scendere del 3%. Peggio di lui fa solo il presidente sardo Christian Solinas con il 35%.