L’arbitro andriese Francesco Fiore, assistente di gara della sezione di Barletta, annuncia il suo ritiro dall’attività. Una carriera straordinaria per Fiore. Ha calcato ogni categoria sino al sogno più grande, la Serie A (con ben 30 presenze). Ecco il suo messaggio lanciato sul suo profilo Facebook:

«Eccoci qua! Tutto è compiuto! I campionati sono terminati ed è terminato anche il mio!

23 anni dopo la mia prima volta! Ho affrontato tutte le categorie, dai giovanissimi alla serie A. Circa 400 gare dirette dai giovanissimi alla serie C, 133 gare in B, 30 gare in A.

Ho percorso strade impossibili, piene di curve, ostacoli, insidie, e sempre in salita!

Non ho mai trovato rettilinei, non ho mai cercato scorciatoie, ne ascensori sociali!

Il viaggio è stato più faticoso ,ma la soddisfazione è stata maggiore! Ho affrontato questo viaggio con grande onestà, senso di giustizia e non ho mai barattato la mia dignità e la mia libertà per il successo… Ho raggiunto obiettivi impensabili, talvolta con la forza della solitudine e con la fame solo per dimostrare a me stesso che “IO SONO”…Ringrazio tutti quelli che sono stati al mio fianco , a partire dalla mia famiglia! Porterò nel mio cuore le lacrime sincere , gli applausi e gli abbracci dei miei colleghi… Adesso è il momento migliore per fermarsi e “respirare” perché “quando hai dato troppo devi andare e fare posto”… È stato splendido».