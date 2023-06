E’ successo questa notte. Secondo quanto si apprende, alcuni ignoti sono entrati all’interno dell’oratorio San Pio di Andria, in via Asiago, sfruttando l’impalcatura di un palazzo attiguo in cui è in corso il rifacimento della facciata. Una volta entrati, i ladri hanno messo a soqquadro una piccolo magazzino portando via alcune attrezzature come computer, microfoni e anche un drone. Si tratta materiale con il quale la parrocchia sta svolgendo in questi giorni l’oratorio estivo, il Grest 2023, appuntamento che coinvolge bambini e famiglie della comunità parrocchiale. Il parroco, don Francesco Piciocco, ha lanciato un appello ai malviventi: «A questi malintenzionati, poco attenti al bene della comunità e soprattutto dei loro coetanei più piccoli, chiedo di compiere un gesto di maturità umana e cristiana: restituire quanto sottratto». Secondo quanto stimato, il danno complessivo ammonterebbe attorno ai 2mila euro.