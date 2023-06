Saranno 2791 gli studenti della sesta provincia pugliese chiamati tra i banchi di scuola a partire da mercoledì 21 giugno e sino alle conclusioni delle prove orali per l’esame di stato. Di questi 26 saranno i candidati esterni. Andria e Barletta le città con più candidati alla prova di maturità in una sostanziale parità di numeri e cioè rispettivamente 822 ed 824 con una diminuzione rispetto allo scorso anno. Saranno 366 gli studenti tranesi mentre 308 quelli di Bisceglie. Anche in questo caso è sensibile il calo. Poco oltre i 200 quelli a Canosa mentre tra le tre città dell’ofantino sono 211 gli studenti iscritti che affronteranno gli esami. Tra i settori più presenti ci sono i licei scientifici e quelli delle scienze umane mentre per il settore tecnico gli istituti economici. Una sola scuola paritaria nella BAT, precisamente a Barletta, mentre sono in crescita i corsi serali.

Poco oltre 15mila gli studenti tra Bari e BAT mentre 37337 quelli in Puglia mentre oltre 536mila in Italia. Nel complesso son oltre mille le commissioni al lavoro in regione con oltre due mila classi da esaminare. Per l’ufficio scolastico di Bari e BAT, invece, le commissioni sono 405 con 809 classi. A Canosa, Barletta ed Andria le singole classi con più alunni che affronteranno l’esame e cioè 28 in quattro differenti sezioni.

L’esame si svolgerà, come lo scorso anno, nella sua formula tradizionale con le tre prove dopo lo stop a causa della pandemia da Covid-19.