«Ultimo esponente massimo dell’unica forza moderata di centro destra rimasta, Silvio Berlusconi ha cambiato la storia della politica della Repubblica. Ha introdotto il bipolarismo e l’alternanza di governo, migliorando la qualità della democrazia in Italia. Ha restituito la destra al sistema politico come parte di una coalizione di governo, legittimandola e sdoganandola. Ha introdotto nuovi temi e restituito la cultura politica liberale all’Italia». E’ quanto scrive in una nota il capogruppo di Forza Italia, Donatella Fracchiolla.

«La rivoluzione liberale resta, infatti, la sua opera incompiuta, ma anche il suo contributo più grande e la sua eredità per il Paese. Nella storia delle democrazie, tutti gli esempi di sviluppo e crescita diffusa per i cittadini passano da una solida economia di mercato effervescente, libera dallo statalismo, dalle inefficienze, dalle tasse opprimenti e dalla burocrazia che non funziona. In molti campi è stato un grande innovatore e il rappresentante di un’epoca. Di sicuro il Paese, oggi, è più povero e non si vedono all’orizzonte in Italia capitani d’industria e leader politici di tale statura. Nel giorno dei suoi funerali, Andria ricorda così il Presidente».