In memoria di Giuseppe Cagnetti, maresciallo della polizia locale di Andria scomparso prematuramente, verrà intitolata la centrale operativa del comando di via Tiziano. La decisione è stata presa dalla Giunta Comunale di Andria nel corso della scorsa riunione ed ora si attenderà, come da normativa, solo il via libera della Prefettura.

Un dolore che ha colpito l’intera comunità. Il maresciallo 66enne, da tutti conosciuto come Pino, deceduto il 7 marzo scorso dopo una breve malattia che lo aveva anche allontanato dal suo lavoro e dalla presidenza della Rappresentanza Sindacale Unitaria di Andria per cui aveva speso tante energie.

«Considerato il suo grande lavoro svolto con professionalità e gentilezza e l’affetto che colleghi e cittadini nutrivano nei suoi confronti», si legge nella delibera di Giunta, si è deciso di intitolare a lui la centrale operativa del Comando di polizia locale di Andria, per commemorarne la memoria anche mediante una targa celebrativa.