Gli ultimi metri li racconta il diretto interessato: Francesco Fortunato, il vincitore della 20 km dei campionati europei a squadre di marcia. Il dominatore della competizione continentale andata in scena domenica scorsa a Podebrady, in Repubblica Ceca.

È una grande gioia anche quando torna ad Andria. Nella “sua” Andria. E gli andriesi rientrano tra le tante dediche per il capolavoro in Repubblica Ceca.

Ha fatto en plein a Podebrady, il 28enne atleta delle Fiamme Gialle. Proprio nella città dove due anni fa centrò la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo. Vittoria della 20 km, oro europeo a squadre con gli altri azzurri. Tutto con un crono pazzesco, di livello mondiale: 1h18’59”. La prima volta sotto l’uno e diciannove della carriera. Polverizzato di 44” il vecchio primato personale. Solo in tre in Italia hanno fatto meglio: Alex Schwazer, Ivano Brugnetti e Massimo Stano, tutti ori olimpici. Il pass per Parigi 2024 è già in cassaforte.

Il prossimo futuro si riferisce alla sua estate: prima gli assoluti di Molfetta sui 10000 metri, poi la 20 km dei mondiali di Budapest.

Il prossimo mondiale, sarà il terzo in carriera per Fortunato, dopo Londra 2017 e Eugene 2022, dove si piazzò rispettivamente 25° e 15°. A Budapest, di sicuro, ci andrà con ben altre credenziali.