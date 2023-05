Continuano i controlli della polizia locale per la tutela dell’ambiente e del decoro urbano. In

particolare, sono 76 gli accertamenti eseguiti relativi all’abbandono ed errato conferimento dei rifiuti. L’attività mira a contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e si sviluppa attraverso un’attività di controllo utilizzando nuove tecnologie e posizionando “fototrappole” in quei luoghi in cui tale fenomeno ha maggiore criticità.

Si ricorda l’Ordinanza Sindacale n. 359 del 29/12/22, che integra la precedente Ordinanza

Sindacale n. 560 del 29/11/2017, prevede una sanzione di euro 166,70 per errato

conferimento ed euro 500 per l’abbandono rifiuti.