Un grande traguardo per Francesco Fiore, assistente di gara andriese della “Arbitri Sezione Barletta”. Francesco è giunto alla sua 30esima presenza in Serie A. Sarà impegnato questa sera allo Stadio “Arechi” di Salerno per il match Salernitana- Fiorentina, valido per la 33^ giornata di campionato, in diretta su Dazn alle ore 18.