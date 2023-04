«Da oggi e per una settimana quasi 1000 studenti delle scuole superiori di Andria saranno coinvolti in un progetto di sensibilizzazione sui rischi del mettersi alla guida in condizioni psicofisiche alterate, e del non rispettare tutte le regole del codice della strada». Lo scrive in una nota l’assessore alla Mobilità di Andria, Pasquale Colasuonno.

«È il progetto Katedromos, voluto dalla Polizia Locale, fortemente sostenuto dalla Sindaca e dall’Amministrazione comunale, inserito per questo nel Festival della Legalità.

Lo avevamo sperimentato qualche mese fa con grande successo e ne abbiamo voluta una nuova edizione, ancora più estesa.

È un progetto efficace perché risparmia le parole e fa parlare le dimostrazioni, i video, i fatti. E si rivolge e ragazze e ragazzi che si accingono a prendere la patente, a cui sicuramente nel prossimo futuro capiterà di guidare di notte, al ritorno da una festa, magari in situazioni meteo non ottimali.

Questo progetto mostra concretamente perché essere prudenti alla guida, perché mai e poi mai vale la pena rischiare. È un progetto importante e necessario e ringrazio tutte le realtà che lo rendono possibile».