Mentre prosegue la raccolta firme on line del neonato Comitato “Viaggiatori Bari e BAT”, inizia anche quella cartacea grazie ad iniziative che interesseranno diverse città a nord del capoluogo. Si è partiti sabato pomeriggio da Ruvo in corso Cavour e sono state decine le firme raccolte. Motivo della protesta è presto detto ed ormai a 15 giorni dalla riapertura della stazione di Andria e l’aggiunta della fermata di Corato, i disagi non si contano più per i pendolari che sono ora esasperati da quanto sta accadendo.

Una protesta che coinvolge davvero diversi aspetti del servizio ferroviario ed automobilistico di Ferrotramviaria e per cui c’è in corso anche una interlocuzione diretta con la Regione Puglia. I pendolari chiedono di rivedere anche i servizi sostitutivi in bus che da Andria Sud portano a Barletta passando dalle due nuove fermate nella città federiciana che anticipano la futura apertura delle stazioni. Ma restano gravi i problemi anche di accesso nella città di Eraclio.

Il tutto condito da un aumento costante del costo del biglietti e soprattutto dell’abbonamento mensile divenuto insostenibile.

Il servizio completo su News24.City.