Settimo posto ai campionati europei di danza per gli andriesi Riccardo Miracapillo e Annamaria Bruno. Una competizione che riunisce atleti da tutta Europa, si tratta del “WDSF European Championship Latin” che quest’anno si è svolto a Cambrils, in Spagna, lo scorso 8 aprile.

Tra i tanti atleti, presente anche una delegazione di maestri ballerini di Andria, Riccardo Miracapillo e Annamaria Bruno, professionisti della scuola di ballo Dance Talent che hanno sfiorato la finale con un solo voto di differenza.

«Un po’ di rammarico ma la soddisfazione è tanta, siamo stati scelti dalla nostra federazione a rappresentare l’Italia e pensiamo di aver fatto una bella figura» – hanno sottolineato I due atleti in un post sulla pagina facebbok.

Una grande occasione, in primis per mettersi in gioco e poi per confrontarsi con professionisti provenienti da tutta Europa.

«Il ringraziamento più grande va ai nostri coach, la famiglia Cuocci del Nikita Team in particolare un grande grazie a Marco che ci ha guidato e seguiti dandoci calma ogni secondo della Pre durante e dopo competizione insomma il Maestro che tutti vorrebbero lo abbiamo noi, di nuovo grazie per il tempo speso per Noi.

Il supporto dall’Italia di chi ci voleva bene allievi genitori e amici non ci è mancato, a loro un abbraccio di cuore» – queste le parole di Miracapillo e Bruno al loro rientro nella città federiciana.