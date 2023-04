Per i Testimoni di Geova è l’appuntamento più importante dell’anno: quello che ricorda il grandissimo valore del sacrificio compiuto da Cristo per salvare l’umanità. Un momento di enorme spiritualità, che le comunità di fedeli rivivono in occasione della commemorazione della morte di Gesù, corrispondente al 14° giorno del mese lunare di nisan, del calendario ebraico. Un evento che quest’anno è stato celebrato martedì 4 aprile, con la partecipazione dei Testimoni di Geova di tutto il mondo. È stato così anche per i circa 360 componenti della comunità andriese, che si sono riuniti ieri sera, presso l’Hotel Ottagono, per un grande momento di fede e di riflessione.

Un momento di grande partecipazione collettiva, particolarmente sentito dalla comunità dei Testimoni di Geova. Basti pensare che, lo scorso anno, a questo evento hanno preso parte circa 20 milioni di persone in tutto il mondo e quasi 430mila solo in Italia.