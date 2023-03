Niente rottamazione delle cartelle emesse tra il 2000 e il 2015 per i cittadini andriesi. Per loro aliquote Imu e Irpef confermate ai massimi. È quanto ha deciso il consiglio comunale riunito ieri a pochi giorni dalla scadenza per negare la possibilità, offerta dal Governo centrale, di consentire a chi volesse pagare cartelle esattoriali emesse tra il 2000 e il 2015, di rimettersi in regola. In un primo momento, a fine gennaio, la città di Andria aveva aderito per silenzio assenso: mancò il numero legale nella seduta del 30 gennaio e non avendo comunicato diniego, la possibilità del saldo e stralcio era passata. Poi il governo ha esteso al 31 marzo la possibilità per i comuni e gli altri enti interessati di negare lo stralcio delle cartelle fino a mille euro. La maggioranza di centrosinistra questa volta si è fatta trovare pronta e ha deciso di non consentire l’annullamento automatico. “Una scelta di legalità” l’ha definita l’amministrazione di Giovanna Bruno anche se il termine appare inappropriato sia perché c’è una legge a supportare questa opportunità, sia perché non c’è solo chi non ha voluto pagare tra i cittadini e le imprese che non hanno saldato il proprio debito con il comune, ma anche chi non ha potuto, magari per un momento di difficoltà. In questo senso ancor più inappropriato è il termine utilizzato dal consigliere del movimento 5 stelle Pietro Di Pilato

Quel che appare certo, invece, è che difficilmente, alle condizioni date, si potranno recuperare quei fondi (quasi tre milioni di euro) che sono vecchi ormai di decenni. Non si poteva fare diversamente sulla conferma delle aliquote Imu e Irpef invece, stante la situazione delle casse comunali vincolate al piano di rientro concesso dal Ministero e su cui vigila la corte dei conti. L’approvazione avvenuta ieri è propedeutica alla redazione e approvazione del bilancio.