Dieci giovani cuochi pronti a sfidarsi senza remore per la vittoria ed una giuria altamente qualificata per decretare il vincitore della XV edizione di Qoco – Un Filo d’Olio nel Piatto / Concorso per giovani chef d’Europa e del Mediterraneo.

E’ tutto pronto a Villa Carafa per consumare l’atto finale della Kermesse Internazionale promossa dal Comune di Andria, in sinergia con la Regione Puglia, l’organizzazione tecnica dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio e la collaborazione di Slow Food Puglia, Strada dell’Olio Castel del Monte e Distretto Agroalimentare. Sotto l’egida e l’alto patrocinio del Consiglio Olivicolo Internazionale. Questa mattina, a partire dalle 10,30 gli chef si misureranno con la versatilità dell’oro verde di Puglia. L’Olio extravergine di Oliva sarà infatti chiamato ad essere il protagonista indiscusso di ciascuna ricetta in gara. Ed eccoli i dieci sfidanti rigorosamente selezionati da JRE- Jeunes Restaurateurs d’Europe. L’ITALIA è in gara con due cuochi: ANDREA VALENTINETTI, veneziano, con la ricetta “MELA E OLIO – dessert dedicato all’incontro della mela con tre oli di 3 zone diverse d’Italia”; GIOVANNI LEPARULO, il più giovane concorrente in gara, nativo di Pescia, con la ricetta “DUO DI PASTA”. A rappresentare i PAESI BASSI, JOERI HUKKER, 25 anni di Ruurlo, con “CAPRESE DESSERT”. Arriva dalla Francia l’unica donna in gara: ALICIA LACAVE, 23 anni, di Saint-Genis-d’Hiersac, Charente che proporrà “VERMICELLI DI SEDANO SU NOCI BIOLOGICHE AL PINEAU DES CHARENTES CON OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA”. Anche la Slovenia è in gara con due chef: il 23enne MARKO KRAMŽAR, di Šentjanž, e la sua “WINTER CABBAGE PASTA”, e MARTIN ZUPANC, 32enne di Srednja vas v Bohinju con il suo “FISH AND CHEESE”. Per la Spagna gareggia RAFAEL ARROYO MARTÍNEZ, 34 anni, con “Crema calda all’olio d’oliva, vongole e branzino del Mediterraneo”. L’unico concorrente non europeo è SEFA OKYAY KILIÇ, 27 anni di Ankara, che proporrà un piatto tradizionale turco a base di olio d’oliva, aglio, cipolla e melanzana: “İMAMBAYILDI – TURKISH STUFFED AUBERGINES”. In gara anche il REGNO UNITO, con JOSE MARTINS e la ricetta “SPAGHETTI AL POMODORO SPEZIATO AI FRUTTI DI MARE”. Infine per il BELGIO, STAN MOULING, 24 ANNI, con la ricetta: “Cannelloni farciti con ricotta, gamberi e scampi, olio alle erbe e carote croccanti”.

“E’ sempre un onore per me tornare ad Andria e riabbracciare Qoco – ha dichiarato Alfonso Jaccarino, storico presidente della giuria del Concorso ed ambasciatore della cucina mediterranea nel mondo. L’organizzazione di Jre ha svolto un ottimo lavoro di selezione e noi siamo pronti a valutare, con serenità e altrettanta serietà, questi giovanissimi cuochi, tra cui potrebbero esserci i prossimi protagonisti della futura cucina di autore”.