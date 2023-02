Cicche di sigarette, bottiglie, buste di patatine, teglie da forno ma anche cassette di legno ed indumenti. Un corollario indifferenziato di rifiuti di ogni genere che centinaia di ragazzi, dislocati un po’ in tutta la città, hanno raccolto. L’iniziativa del Comitato Studentesco di Andria, nell’ambito degli eventi Friday for Future, ha convolto tutti gli istituti superiori che con rappresentanze di ragazzi e docenti sono scesi in strada per ripulire i quartieri.

Una mattina formativa alternativa, con palette e rastrelli in mano, che ha trovato sin da subito una bella risposta dalle istituzioni scolastiche ma, soprattutto, dai ragazzi in grado di raccogliere decine di bustoni pieni di ogni tipo di rifiuto come, per esempio, all’IPSIA “Archimede” in via Barletta dove sono stati rimossi tanti rifiuti anche nel perimetro esterno della struttura o all’Istituto “Jannuzzi” dove è stato ripulito anche il perimetro della scuola in via Bernini in cui vengono gettati costantemente bottiglie e carte da coloro i quali sono fuori.

Una iniziativa che sarà molto probabilmente ripetuta anche in futuro con il coinvolgimento della cittadinanza e del mondo associazionistico cittadino. Un’iniziativa che rappresenta l’azione sul territorio coordinata del Comitato Studentesco, da poco formalmente ricostituito, e che ha permesso ieri di aderire anche ad un altro evento come il “M’illumino di Meno”.

Il servizio di News24.City.